台北地院

自由時報去年報導警界出身的「國民黨立委」關說香港影視大亨向華強及兒子向佐申請依親案，被影射的立委葉毓蘭，向台北地院自訴自由時報報社負責人林鴻邦、記者陳鈺馥加重誹謗罪；台北地院審理後，判林鴻邦無罪，另陳鈺馥判決拘役20日，得易科罰金2萬元。可上訴。

自由時報2021年2月3日以「獨家」報導，指移民署為使向華強能開心過年，在農曆年前將不會召開聯審會議，不過，近來有1名警界背景的國民黨立委頻向主管機關遊說，要協助向華強取得依親居留資格，讓公務員相當為難。

該報導並稱，知情人士指出，移民署官員多數畢業於中央警察大學，1名警界出身的國民黨立委熱衷為向華強依親居留案奔走發聲…；有些官員因為認識或被教過，都顯得相當為難等。

葉毓蘭認為被影射，憤而自訴提告，她主張報導中的字眼「警界」、「國民黨」、「立委」 是在影射她，她從來不認識向華強，提告是為捍衛警消的權益，葉表示，她另將向報社負責人、記者求償5000萬元，如獲得賠償，將作為照顧警消、移民署的基金。

北院傳喚林鴻邦、陳鈺馥2人，林辯稱不清楚有相關報導，北院認為，林鴻邦雖身為報社負責人，但該篇新聞報導未經林鴻邦的審核，林的說法可信，且葉毓蘭的舉證無法認定林參與採訪、撰寫、查證，判林無罪。

不過，北院認為，陳鈺馥撰寫的報導內容，會引發讀者對立委以影響力干預行政機關裁量權的負面評價，依加重誹謗罪判決拘役20日。