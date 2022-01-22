曾擔任美國加州州長的好萊塢動作巨星阿諾史瓦辛格(Arnold Schwarzenegger)，被目擊在美國洛杉磯日落大道發生嚴重車禍，他駕駛的休旅車與對向的紅色小轎車相撞，場面怵目驚心，幸好阿諾本人無大礙，但對方駕駛卻受到重傷。

據《TMZ》報導，阿諾於當地時間昨天(1/21)傍晚5點多，駕駛著他的GMC Yukon休旅車奔馳在家附近的日落大道上，隨即與一台豐田Prius紅色小轎車相撞，他的車子在相撞後並未停止動作，而是持續滾動，接著爬上對向車，小轎車車頭幾乎被龐大的休旅車壓爛，隨後車體又往左側滾去，殃及了另2台車輛。

目擊者表示，當時車禍撞擊力道猛烈，「彷彿電影場景一般」，也因為激烈的碰撞，阿諾座車的安全氣囊瞬間爆開，因此保護了他的安全，但與他相撞的女駕駛沒這麼幸運，她的頭部大量出血，隨即被救護車送往急救，消息人士表示，阿諾雖然無大礙，但非常擔心對方傷勢，希望親自前往醫院探視。

事發後阿諾一直留在現場協助警方調查，即使他家就在一英里遠的地方，但他不願離去，陪同的還有他從政時期的好友Jake Steinfeld，有目擊者透露，阿諾與紅色小轎車車主，當時都開在日落大道上，但兩人是相反方向，警方初步調查現場後也認定，肇事責任在阿諾身上，他應該是紅燈右轉又車輛失控，才釀成嚴重車禍。