淡水天元宮25日起點燈 （景觀處提供／戴上容新北傳真）

每年1月下旬至4月是淡水天元宮賞櫻季，粉櫻色景像美不勝收，新北市政府綠美化環境觀處與淡水無極天元宮合作，25日起至2月6日夜間將點燈，點亮天元宮後山三色櫻花林，此外新北市也提供線上賞櫻服務，讓民眾即使在家，也能感受春暖花開的幸福氛圍。

淡水天元宮是新北市著名賞櫻景點之一，位於天元宮後山的三色櫻，為臺灣山櫻與日本品種嫁接而成，花瓣隨花開有白色、粉紅及暗紅色等三種顏色變化而命名。天元宮總幹事李碧霞表示，受到氣候影響2022年三色櫻提前綻放，預估本周末花開約達5成，農曆除夕前滿開。

景觀處表示，因應疫情有升溫，考量到在防疫及民眾休憩間取得平衡，除了夜間打燈供民眾賞櫻，現場不會舉辦實體活動以避免群聚。提醒賞櫻民眾天元宮園區內全區禁止飲食，後山三色櫻花林雖為戶外空曠場地，仍請民眾配合全程佩戴口罩，並維持安全社交距離。

新北市景觀處表示，今年三色櫻花期提早，與天元宮合作的賞夜櫻也提前從25日晚上開始，自1／25到2／6期間除除夕(1／31)外，每天開放時間延長至晚上8時，呼籲民眾利用夜間時段賞櫻，既可避開白天賞花人潮，減少群聚，更可以體會不同以往的浪漫風情。

景觀處表示，新北市栽種的櫻花種類繁多，除了山櫻花、三色櫻、八重櫻、河津櫻等，還有3月接續開花的吉野櫻，想要獲得新北市境內最新花況資訊，可按讚追蹤「賞花快報」FB紛絲專頁(https：／／www.facebook.com／ntpcflowernews)或搜尋櫻花稼期網站(http：／／cpqweb.com／ntpciflower／)！