林口區著名的竹林山觀音寺，為了讓觀音佛祖的慈恩法雨溫暖人心，今(22)、明(23)二日特別和林口區公所及在地的里辦公處合作，針對林口區內需要關懷的家庭發放年節慰助金，延續這幾年竹林山觀音寺關懷社會，照顧弱勢的精神，讓需要被幫助的家庭順利過好年。

林口區公所社會人文課長李圳杰表示，本次竹林山觀音寺發放約150萬元年節慰助金，依據個案家庭狀況不同，分別發放3000元和2000元的金額，於今(22)、明(23)兩日上午9時到下午4時於竹林山觀音寺香客大樓大廳發放，請接獲書面通知的民眾，持通知單正本和被通知人身分證印章於現場領取，預計將嘉惠林口地區近500戶的家庭。

竹林山觀音寺黃火旺董事長表示，去年疫情影響，竹林山觀音寺在去年中秋節前夕特別加發秋節關懷金，再加上去年初太魯閣火車意外慰問及協助新北市政府消防局消防器材更新，捐贈1600萬元，總計累積捐助了關懷慰助金近2000萬元，今年延續讓需要被協助家庭好過年的精神，再次與林口區公所合作，針對林口區進行年節關懷活動。

居住在東林里的小謝為了領取觀音佛祖發給哥哥姊姊和自己年節紅包，特別一大早起床從居住的東林里用走路前來竹林山觀音寺，他表示，為了感謝觀音佛祖對於住在機構的哥哥和目前同住的家人長年的照顧，剛剛還特別到大殿裡面上香向佛祖感謝，也希望虎年全家人都能平安順利。

現場除了受助家庭前來領取，部分行動不便或安置在機構的個案，區公所也特別聯繫機構的社工或是在地的里長協助領取發放，其中頂福里蘇源和里長因為這幾天下雨，再加上里內工一工業區施工大型車輛進出，也特別體貼民眾接受里內行動不便個案委託，協助將竹林山觀音寺觀音佛祖的愛心，專程送到個案手上。

林口區公所藍品畯區長表示，這幾年來勢洶洶的疫情，讓這些原本就位處弱勢的民眾受到更大的影響，在農曆年到來的前夕，感謝竹林山觀音寺黃火旺董事長及全體董監事的大力協助，希望這些愛心能夠讓有需要幫忙的家庭感受到社會的溫暖，也可以安心過個好年。