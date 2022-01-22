農曆新年將近，為配合員警輪調及警力分發，本次蘆洲分局新進初任警職人員計22人，依其期別及專業能力分配各外勤所隊，並安排師徒制，由熟悉地方特性的的資深員警，貼身提供員警最符合實務的訓練，以蒼生為念之精神為地方治安、交通服務。

新北市地廣人稠，轄內已逾400萬人，新任同仁選擇從新北市出發，必然有更多的機會面對不同的治安事件，尤其蘆洲分局轄區包含蘆洲、五股、八里三個區，各均有不同的地方特性，轄內有觀音山亦有渡船頭，依山傍海的環境讓轄內治安狀況差異甚大；本次分發人員有臺灣警察專科學校第38期、109年度特考班及警大畢業生，均在學校接受警察專業科目訓練畢（結）業並經國家考試及格，相關的學科教育均已是充分準備可面對各項挑戰。

為使新進人員能順利將學校所學順利帶入實務工作環境中，後續將安排新進人員於新落成的蘆洲分局禮堂辦理新進人員講習訓練，為讓新進人員能儘速熟悉轄區環境及實務運作，介紹轄區特性、治安、交通概況，各相關單位就各業務屬性及其他執勤應注意事項介紹講解，提醒注意執勤安全，及武器彈藥的正確使用觀念；分派各外勤單位後，也會給予新進人員多鼓勵加油、打氣及關懷，並以師徒制方式讓新進人員迅速到位，以保護與成長並重之觀念，讓新進人員成為戰神。

蘆洲分局長張國哲勉勵新進人員在實現夢想的同時要本於初心、視民如親，也要注意自身執勤安全，更要善用各項科技執法，妥適處理各式案件，優化與民眾互動之內容，務必貫徹侯市長「社區警政、安居樂業」的理念，並充分讓民眾感受到警察的用心！