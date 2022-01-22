桃園市龍潭警分局偵查隊日前在彰化縣查獲二級毒品大麻栽植場案件，經組成專案小組持續蒐報向上溯源，發現居住於彰化縣的黃姓男子等人於有種植及販售大麻毒品集團情事，報請，21日前往搜索，查獲大麻206株等，將38歲黃姓男子等3人送辦。

警方表示，全案報請桃園地檢署月股檢察官李佩宣指揮偵辦，經警方長期運用科技偵查犯罪技術，確認嫌犯在其彰化承租的透天住宅房間內栽種大麻，專案小組成員於21日持桃園地方法院搜索票、桃園地方檢察署拘票，會同刑事警察大隊科技偵查隊、桃市特勤中隊共同南下，會同在地彰化及南投縣警察局等單位前往彰化市區執行搜索。

警方說，漏夜南下馳赴彰化查緝，在天未亮之際拂曉出擊，仍不敢大意貿然行動，仍在周邊埋伏等候，見時機成熟由桃園市警察局特勤警力全副武裝進行攻堅，現場不費一槍一彈順利的壓黃嫌等3人，現場查獲二級毒品大麻植(活)株166株、大麻幼苗植(活)株40株、大麻種子1包（260顆）、大麻成品1盒（1943.5公克）、乾燥大麻花1包（181.5公克）、乾燥大麻花成品1罐（117公克）、乾燥大麻葉1包（407公克）、廢棄大麻植株1包及種植大麻所需之製造工廠設備等相關犯罪證據。

經詢黃等3嫌均坦承不諱，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦，對於黃嫌販毒集團販賣毒品對象以及毒品流向部份，警方仍積極持續追查。

龍潭警分局分局長蔡坤益表示，由於毒品對社會的影響甚大，近年來國內各種毒品氾濫的態勢迅速，警方疫情期間仍努力不懈並及時的偵破毒品案，無非是替社會剷除一大毒瘤，掃蕩毒品維護社會治安，警方責無旁貸！民眾倘發現不法情事，應即就近向警察機關通報，共同打擊犯罪。