全國教師會解析今年學測英文科指出，題目符合素養命題精神，選文多元富知識性，具跨學科概念，試題難易度適中，5標應較去年提高。

全教會說，今年英文科試題題難易度與去年相比，整體較易。試題符合領綱，無超綱現象，預估分數可能較去年上升。

全教會表示，今年英文科試題扣緊時事，第4題提到疫苗潛在的致命副作用；第47-49題提到 奧林克亞難民代表隊，去年奧運有大幅新聞報導。

跨科整合題目是趨勢，全教會說，第43-46題提到研究斑馬魚的虹膜再生應用於人類重建視力的可能性，與自然科學結合；第35-38、題提到馬賽文化，與社會科結合。

全教會指出，今年英文科試題創新度高，第47-49題為今年新出現的混合題型；此外，題材多元，涵蓋舊書店街(book town)、特技演員的由來、飛機的圓形窗、盂蘭盆節、斑馬魚、馬賽文化、奧林匹亞難民代表隊及安全帽的歷史發展等。

全教會說，首次出現的混合題型，配分為10分，除了多選題外，亦包括填充、簡答，為第7-49題。整體混合題型設計恰當，第49題的多選題相當有挑戰性。