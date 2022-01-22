活躍於90年代的女星黎姿，當年以《古惑仔》系列電影走紅，隨後也主演《倚天屠龍記》、《金枝慾孽》等多部高人氣電視劇，在當紅時嫁給富商馬延強，同時宣布退出演藝圈，專心相夫教子。如今五十歲的她近況曝光，不僅外貌維持依舊美艷，更搖身一變成為上市醫美集團CEO。

黎姿出身自電影世家，祖父是香港電影之父黎民偉，祖母是則是香港第一代影星林楚楚，兩個姑姑與伯父也都在影劇圈發展，不過黎姿的父親並未進入演藝圈，加上因曾患腦膜炎而失聰，不善於爭奪家產，在祖母過世後黎姿一家從豪宅區搬到了整個社區共用廁所的貧民窟，因此黎姿的童年生活並不富裕。

為了減輕家中負擔，黎姿童年就參與舞台劇演出，14歲時，黎姿父親在工作上遇上歌手許冠傑，透過他的介紹，黎姿進入《開心鬼放暑假》劇組擔任臨時演員，出色的演技讓她吸引到該劇主角、新藝城公司主席黃冠鳴的注意，將她簽到新藝城旗下，展開她半工半讀的演藝生涯。

黎姿在2009年嫁給大她15歲的富商馬延強，婚後育有3女。（圖／中時資料照）

黎姿的演藝生涯在90年代演出《古惑仔》系列電影時達到顛峰，隨後也接演多部電視劇，然而在她當紅之際，人生卻出現轉折，小四歲的弟弟黎嬰在2007年因車禍一度命危，昏迷長達三個月，雖然幸運撿回一命，但卻半身不遂。車禍發生後黎姿為了救弟弟黎嬰，砸下千萬、放下演藝事業，只為了照顧弟弟，而相戀五年的男友馬延強，在黎姿這段低潮期對她不離不棄，更對黎嬰照顧有加，讓黎姿認為是值得託付的對象，因此決定在2008年宣布退出演藝圈，隔年嫁給馬延強。

退出演藝圈後，黎姿接手弟弟的醫美診所，發展成上市集團卓珈。（圖／中時資料照）

兩人結婚後過著相當甜蜜幸福的日子，黎姿多次在社群軟體發文放閃，與老公結婚13年，仍然像是熱戀中的小情侶。而退出演藝圈的黎姿也沒閒著，接手弟弟的醫美中心後，將其發展成醫美集團「卓珈」，在2017年在香港證交所上市，2021年還獲得以「美圖秀秀」聞名的美圖公司入股5%，讓黎姿身價一夕暴漲愈3億港幣。