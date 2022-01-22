臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

曾參選中二選區立委的前追分國小校長李順涼，19日受訪時稱「聽說B1站北移，那個學校預定地，其實盧家的人已經去買土地，……盧家就是廖家」等言論，引發台中市市長盧秀燕不滿，盧與其夫婿廖述嘉21日委任律師對李順涼提出誹謗告訴。此事引發熱議，大批網友聲援盧，有人更表示「不怕」，強調愈抹黑盧的民調只會愈高，下次民調必會讓抹黑者們吃驚。

盧秀燕委任律師王俊文21日赴中檢按鈴申告，對李順涼提出誹謗告訴，王表示，李順涼1月19日在廣播節目受訪提到，捷運站北遷且盧的家族在該站附近買地，根本子虛烏有，因此盧與夫婿廖述嘉共同提出告訴。

李順涼則表示，地方對中捷藍線路線變更有些傳說，指捷運站附近土地被財團買走，也有人懷疑與盧秀燕家族有關。市民質疑市府政策是正常的，盧只要出來說清楚就好了，但盧既然提告，她將坦然面對、依法處理。

盧秀燕遭抹黑的消息引起熱烈討論，網友紛紛湧入《中時新聞網》相關連結留言：「不怕！越抹黑民調越高，下次民調一定會很驚人，嚇死他們」、「很好啊！越抹黑民調越高，可以躺著選連任啦」、「上次林姿妙這次盧秀燕，明顯針對民調高的打」、「他是校長耶！當過校長的人公然散播『聽說』？」「又聽說，傳聞喔，還當過校長，噗，一張嘴胡雷雷」、「國民黨不要只會溫良恭儉讓」。