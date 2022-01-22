STEPH STEPBACK FOR THE WIN 💦 pic.twitter.com/fLkDQkRq3H — SportsCenter (@SportsCenter) January 22, 2022

就算柯瑞整場比賽都陷手感低迷，最後關頭你還是不能不守他！柯瑞全場投20中5，含三分球投13中4，貢獻22分、12助攻與4籃板，更在比賽結束槍響同時投進絕殺中距離，幫助勇士不可思議以105比103氣走火箭，柯瑞真的太神奇了。

柯瑞首節就陷低迷，單節投5中0，僅靠罰球拿到1分，也讓火箭趁機拉開領先差距到15分之多，柯瑞直到上半場還剩48秒，才投進全場第1顆進球，也是三分球，打完上半場，勇士43比54落後，柯瑞半場投9中1，甚至還吞3次犯規。

不過柯瑞第3節隨即回神，單節投6中3，其中包含兩顆三分球，獨拿11分，幫助勇士逐漸縮小差距，甚至取得超前，雙方形成互有領先僵局，打到最後1分22秒，歐托波特的兩罰俱中，幫助勇士追成103比103平手，場上又陷緊張。

不過接下來雙方進攻都沒成功，時間僅剩5.1秒，勇士喊出暫停布署，球一發進場交給柯瑞，只見到他切入到罰球線附近，選擇直接跳投出手空心破網，讓他興奮到想要衝進休息室，卻被隊友架了回來瘋狂慶祝，因為這一球真的太瘋狂了。

除了柯瑞神奇中距離絕殺表現，趁著克雷湯普生輪休沒打，普爾也拿全隊次高的20分，外加3助攻、3籃板，威金斯17分，歐托波特13分；7籃板；火箭以先發中鋒伍德19分、15籃板表現最好，凱文波特也有17分，小肯亞馬丁替補拿下14分。