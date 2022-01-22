蔣經國圖書館開幕揭牌 錢復站不穩 被她扶了一把。（截自直播畫面）

蔣經國圖書館開幕揭牌 錢復站不穩 被她扶了一把。（截自直播畫面）

「經國七海文化園區暨蔣經國總統圖書館開幕典禮」今日開幕，高齡86歲的蔣經國國際學術交流基金會董事長錢復上台與貴賓們共同揭牌時，微微站不穩，旁邊的蔡總統見狀，反應很快，立即伸手扶住。

昨天除了蔡英文總統、台北市長柯文哲，還有不少藍營大老，柯文哲現身時媒體喊話，「為什麼要給蔣家蓋第二座大廟？」；蔡英文出席時，媒體也喊說，「轉型正義什麼時候要做？」不過兩人都沒有回應。

錢復致詞說，蔣經國國際學術交流基金會是民國78年政府與民間共同捐助成立，從成立以來基金會就和世界著名學府、組織建立密切關係，也在海外設立四個漢學台灣研究中心。

他說，基金會自101年6月就和中華信望愛基金會合作，積極參與北市府規劃的推動的經國七海文化園區BOT案件，到103年4月11日正式和市府簽約，他們負責興建、營運蔣經國總統圖書館及管理七海故居。

他指出，為什麼決定承擔這個責任，一、美國先進國家豎立了為前任總統成立圖書館、陳列廳的良好傳統，完整收藏整理成列與總統一生事蹟有關檔案、文獻、文物，供民眾閱覽研究。

他說，從民國38年政府遷台迄今，被問到哪一位對國家貢獻最大的時候，各種民調都顯示經國先生都排在第一，而且遙遙領先其他幾位前任總統。因此，很高興在經國七海文化園區成立第一座中華民國的總統圖書館，蔣經國的總統圖書館，這將是一座兼具博物館與檔案館的數位圖書館。

錢復說，第二、七海寓所是蔣經國及其家人在台灣居住最久、也是台灣唯一留下來的故居。蔣經國是58年從長安東路搬入七海寓所，一直到過世一共住了19年。蔣方良繼續居住到93年去世。

他認為，七海寓所不僅是歷史建築，園區總面積3.98公頃，更是一個生態寶庫。希望好好保存、使用這個珍貴歷史文化資產，成為一個兼具深度歷史意義、豐富學術內涵、濃郁人文氛圍的優質文化休閒空間，成為台北市人文新地標。