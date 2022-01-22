桃園增66例確診曝最新足跡 到過南崁多加教會、台茂及家樂福 13:462022/01/22 中時 陳夢茹 、 范揚光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 位於遠雄自由貿易港區的亞旭電腦驚爆新冠肺炎群聚感染，22日已累計70人確診，該公司其餘300多名移工全數送往集中檢疫所隔離，一群工作人員在園區內搭設臨時採檢站，準備為港區內1萬多名員工篩檢。（范揚光攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園新增66例確診個案，桃市府今也公布9個足跡。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真） 桃園今新增66例本土確診個案，其中有64例與遠雄自貿港區亞旭電子廠有關，另有1人居隔期滿確診、1人調查中，桃市府今也公布9個足跡。 公布案18183、案18221、案18139，足跡共有9處，包括大溪舞世界、百興實業社（回收）、孫東寶牛排蘆竹忠孝店、寶雅蘆竹南竹店、南崁菜市場、南崁多加教會、第一銀行大園分行、台茂購物中心、家樂福南竹店。 桃園亞旭群聚70人確診 急追餐廳、教會足跡 亞旭群聚累計70人確診 清潔隊急消毒移工宿舍 #台灣 #南崁 #桃園 #新冠肺炎 #教會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞旭電腦70人確診 鄭文燦：初步研判是在宿舍、餐廳染疫 14:372022/01/22 生活 傳有確診者足跡 高雄夢時代今緊急休館1天清消 12:202022/01/22 生活 Omicron病毒高雄亂竄 夢時代、大遠百多點傳確診足跡 13:522022/01/22 生活 高雄14例足跡公布 衛武營、好市多、三鳳中街11行政區淪陷 14:422022/01/22 生活 疫情燒到彰化 確診者到過芳苑超商與線西加油站 匡列3人 14:042022/01/22 生活 一夜增60人確診！移工怎麼傳的 宿舍環境曝光秒懂 00:212022/01/22 生活 亞旭隱匿中和廠68人赴桃園支援 新北匡371人重罰30萬 13:542022/01/22 生活 桃園疫情爆炸 鄭文燦暫停走春發福袋 12:452022/01/22 政治 亞東醫院護理師案＋1 丈夫確診累計4人染疫 14:522022/01/22 生活 今年新高 桃園遠雄自貿區 66人確診 04:102022/01/22 焦點要聞 防疫不鬆懈 桃園23景點人潮警示燈 04:102022/01/22 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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