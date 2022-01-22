桃園新增66例確診個案，桃市府今也公布9個足跡。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園今新增66例本土確診個案，其中有64例與遠雄自貿港區亞旭電子廠有關，另有1人居隔期滿確診、1人調查中，桃市府今也公布9個足跡。

公布案18183、案18221、案18139，足跡共有9處，包括大溪舞世界、百興實業社（回收）、孫東寶牛排蘆竹忠孝店、寶雅蘆竹南竹店、南崁菜市場、南崁多加教會、第一銀行大園分行、台茂購物中心、家樂福南竹店。