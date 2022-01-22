隨著立陶宛與北京的爭執持續不休，《金融時報》甚至爆料美國外交官建議維爾紐斯更改台灣代表處名稱，以緩解與中國大陸的爭執。但《路透社》21日卻分析，想藉此挽救雙方關係恐有困難。畢竟，立陶宛官方目前沒有退縮的跡象，而中國大陸也立場強硬，甚至不想要歐盟介入。至於歐盟，一方面力挺立陶宛，另一方面則敦促立陶宛妥協。

報導指出，雖然立陶宛與中國大陸的爭議，早在立陶宛執政聯盟於2021年喊出，支持所有「為自由而戰的人」，便已埋下火種；但雙方糾紛的白熱化，還是立陶宛同意台北以台灣的名義在立國首都開設代表處。

雖然重新命名代表處名稱，挪去台灣一詞似乎就能解決爭端；特別是，台灣在歐洲、美國也設有代表處。這些代表處使用台北的名稱，避免提及台灣這兩個字，以免牴觸北京「一個中國原則」。

但報導認為，想藉此挽救雙方關係恐怕有難度。首先，大陸外交部向《路透社》表示，「立陶宛政府背叛中國的信任。要讓雙方關係重回正軌，立陶宛首先需要端正態度，以實際行動糾正錯誤」。大陸外交部也否認，有對立陶宛實施任何經濟壓力。

就在北京態度已難以轉圜下，歐盟因素的加入讓問題治絲益棼。歐盟立場無疑是矛盾的。一方面，歐盟選擇與立陶宛站在一起。歐盟執委會的1位發言人表示，歐盟將抵制「強制措施」，「我們支持立陶宛，立陶宛商品出口等於歐盟出口商品」。

甚至，歐盟執委會強調「正與中國聯繫以解決相關問題」，並「收集相關事證，以了解中國是否遵守國際貿易規則」。「我們將毫不猶豫地採取行動，捍衛我們的權利」。

另一方面，1名不願透露姓名的立陶宛官員卻披露，布魯塞爾作為中間人，其參與非常重要；但是歐盟對立陶宛的支持卻是三心兩意的，甚至歐盟官員也敦促立陶宛與大陸妥協。

在這樣的情況下，結合立陶宛仍沒有退縮的跡象，短期內想藉由改名來緩和爭議恐怕有困難。

2名知情人士指出，這已經波及全球供應鏈；不只德國馬牌遭到波及，連鎖反應也在BMW、福斯汽車等汽車商發酵中。不過，福斯表示其生產仍不受影響。(圖/美聯社)

※北京不願歐盟介入

北京似乎拒絕布魯塞爾的介入。大陸外交部表示，「中國與立陶宛之間的問題，只能透過雙邊管道解決。將雙邊問題與中國、立陶宛的關係連結起來，不太可能解決問題」。

然而，雙方僵局已威脅到立陶宛工業；為提供全球供應鏈相關零件，立陶宛建立傢俱、服飾、汽車零件與雷射等設備工廠。如今，數百個裝滿貨物的貨櫃，全處於閒置狀態。

2名知情人士指出，這已經波及全球供應鏈；不只德國馬牌遭到波及，連鎖反應也在BMW、福斯汽車等汽車商發酵中。不過，福斯表示其生產仍不受影響。

※法國雪中送炭

中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）認為，「立陶宛已成為大陸的逆麟。歐洲企業在註冊時不能將立陶宛列為商品原料的產地；換言之，它已經自地圖消失了」。

不過，法國外貿部長里斯特（Franck Riester）則承諾要協助立陶宛。「如果立陶宛的任一間企業需要大陸零件，卻遭到北京杯葛而無法獲得……我們非常樂意協助其與法國企業，或是其他歐盟成員國的企業聯繫」。

法國官員也承諾，未來幾個月巴黎將接掌歐盟輪值主席，屆時會加速推動歐盟貿易防疫措施。不過，由於這類的制裁無疑會讓北京中槍，仍不確定德國等在貿易上依賴北京甚深的歐洲國家，是否會同意這些措施。

因此，考量到受波及的企業不願公開，以免遭到北京另一波報復，布魯塞爾很難對北京採取法律行動。