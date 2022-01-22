苗栗縣長徐耀昌22日上午主持通霄鎮聖家啟智中心揭牌啟用，實際視察身心障礙朋友包水餃。（謝明俊攝）

徐耀昌視察身心障礙朋友包水餃，當場訂購10包水餃。（謝明俊攝）

通霄鎮聖家啟智中心是苗栗縣政府設置的第5座身心障礙朋友小作坊。（謝明俊攝）

苗栗縣政府增強身心障礙者與社會聯結，持續尋求合作夥伴設置身心障礙朋友工作坊，位在通霄鎮的「聖家上智幼兒園」因近年來少子化影響，去年停招，縣府積極輔導改設成聖家工坊，協助訓練身心障礙者生活技能，22日上午由縣長徐耀昌親臨主持揭牌啟用儀式，期望增加身心障礙朋友社會參與，減緩身心功能退化。

縣府社會處為協助身心障礙者，避免長期居住於家中，並因隨著年紀漸長及家庭照顧能力退化，造成生活及照顧品質的後續影響，積極向衛生福利部社會及家庭署爭取在南邊海線鄉鎮設置身心障礙者社區日間作業設施服務據點，來照護通苑地區身心障礙朋友。

這種服務據點是屬於小型作業所的型式，也稱作「小作所」，主要是對無法進入庇護性就業場所的身心障礙者，在社區日間作業設施提供以作業活動為主、休閒文康為輔的服務，讓身障朋友可以增加社會參與、減緩身心功能退化。

位在通霄鎮上的聖家啟智中心，原本是上智幼兒園，從1983成立至今已長達38年，由於近年來少子化影響，幼兒園至去年7月停招由於聖家天主堂環境優美，縣府於是積極介入輔導，改成成年身心障礙者小作坊，並委由照護經驗豐富的竹南聖家啟智中心經營。

聖家啟智中心規畫以定點的方式，自周1至周5上午8時至16時，作業活動主要有「簡易清潔、製作水餃及內部團膳」等3項，聖家工坊服務對象以18歲上領有第1類心智障礙者、第2類聽覺障礙者。中心因空間充足，可容納20名身心障礙者，目前首期招生，只有6人加入，歡迎有需要的家庭都可跟中心連繫洽詢。徐耀昌並陪同身心障礙者包水餃，並與通霄鎮代理鎮長陳永賢當場各認購10包水餃。