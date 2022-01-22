曾任職台南市保防科警務正的黃傳宗，向薄紗秀舞的色情酒店業者表示「你的店太辣」，要求對方按月5萬元賄款，以逃避警方查緝，黃退休後持續收錢，共收賄223萬元；最高法院去年依貪汙罪判刑10年讞。台南市警局另將黃移送懲戒，懲戒法院判決黃撤職並停止任用3年。

南市警局指，黃於2016年12月2日退休，曾自2019年8月2日出境大陸迄至2020年2月已逾183日未返台，市警依規定於2020年3月起暫停發放其月退休金。

黃在2000年到2006年間擔任台南市政府警察局保防室、保防科之警務正，負責機關內部保防、社會保防、偵防危害國家安全案件、社會治安調查等，並非負責稽查酒店等八大行業業務，但他卻利用警官身分向酒店業者索賄。

經營薄紗秀舞之服務的酒店，為求避免遭查獲或列為重點查緝店家，因此有按月買通員警以求穩定經營之需求，透過友人認識黃男後，黃向對方表示「行情價是3萬元，但是你的店太辣，只收3萬元不值得，我不想處理」。

業者於是提高價錢，每月給黃男5萬元，黃男退休後，還向業者謊稱酒店仍需要打點所長、刑事管區，每月仍會繼續向業者收賄，共詐得43萬元，並將之花用殆盡。去年7月，最高法院駁回上訴，全案確定。

懲戒法院認為，黃身為警察人員，本應奉公守法為民表率，竟未能廉潔自持，利用職務上機會向酒店業者詐取財物，嚴重破壞警紀，損及國家法益甚鉅，有懲戒必要，判決黃撤職並停止任用3年。