海洋保育署派專家將死亡白海豚送往成大安南校區解剖，追查死因。（擷自海洋保育署臉書粉絲頁／程炳璋台南傳真）

台南市漁光島安平漁港南堤內，21日中午通報發現1隻擱淺的台灣白海豚，已明顯死亡，體表有傷痕，因屬台灣1級保育類動物，海洋保育署召集專家協助，成大海洋生物暨鯨豚研究中心在安南校區解剖，綜合判斷個體健康，屬急性死亡，將採樣作斷層掃描進一步分析。

台灣白海豚分布在台灣西部海域，活動範圍在苗栗至台南水深30公尺以下的淺水海域，是海洋生態系食物鏈中的高級消費者，也是台灣西部沿海重要的生態指標，數量估計僅50至70隻，因數量稀少，被列為1級保育類動物。

台灣3年前在彰化縣王功海灘發現1隻年幼白海豚擱淺死亡，是近年首見。台南市21日有民眾在安平漁光島的漁港南堤內100公尺消波塊處發現擱淺鯨豚，經確認為稀有的台灣白海豚，是近年來第2隻死亡案例。

獲報出現死亡白海豚，海洋保育署啟動救援網，包括海巡署、MARN救援團隊成大海洋生物暨鯨豚研究中心、台大獸醫學系、海保署副官員皆到場，鯨豚被送往成大安南校區解剖追查死因。

海保署表示，死亡的台灣白海豚為雄性，體長約237公分、體寬64公分，體重158公斤，年紀約為青少年，體型飽滿，脂肪厚度充足，內臟無病兆，顯示營養良好，非疾病，體表有傷痕，可能是異物纏繞傷疤，研判為健康個體，應為急性原因死亡。

成大成大海洋生物暨鯨豚研究中心主任王浩文表示，為釐清白海豚死因，將取其頭骨至嘉義大學獸醫院掃描、另將牠的胃部送往台中科博館採驗。