桃園亞旭電腦工廠21日晚間傳出大量群聚感染，新北市衛生局指出，該廠面對市府稽查回報中和廠員工無支援桃園場情況，不過市府經由精準疫調追查發現，中和廠於9日至16日期間曾派遣68名勞工前往桃園廠支援，市府相關單位立即啟動防疫作為，安排68名支援勞工前往採檢，並全數匡列居家隔離，全廠371人擴大採檢，並重罰業者30萬元。

新北市衛生局指出，21日中央公布亞旭電腦桃園廠傳出移工確診，當時便主動了解中和廠是否有相關接觸史，經兩度回報均無支援交流，不料22日市府再度主動追查是否有勞工足跡涉及桃園，公司卻表示9至16日中和廠曾派遣68名勞工前往桃園廠支援，於是火速啟動相關防疫作為，包括該廠支援68名勞工立即採檢，並匡列居家隔離，經調查中和廠共有371名員工，其中187人為外籍移工，衛生局將針對該廠全數員工擴大採檢，該廠即日起停止作業，待採檢結果全數出爐再進行安排。

新北市長侯友宜對於該公司未能主動回報相關訊息感到震怒，要求公司務必配合市府防疫作為，擴大採檢、疫調，儘速阻斷傳播鏈。勞工局表示如果企業移工調動，按規定必須向勞工局報備，但亞旭公司此次調動完全沒有通報在先，仲介及公司在面對詢問時未說明詳情，情節重大，將重罰三十萬元。