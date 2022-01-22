法警長強調，會將制服、手銬、名片等掛在門口，是因為附近曾有宵小入侵，因此算是一個嚇阻的效果，絕對沒有仗勢欺人。(民眾提供／吳建輝南投傳真)

法警長說，他會承受所有查辦結果，若縣府公文要求拆屋，他也只能承受，但盡量還是會想辦法在合法的情況下留下房子，畢竟住了多年已有感情，盡量不要走到拆屋的地步。(民眾提供／吳建輝南投傳真)

坐落在南投市福助段路旁的一棟違建透天厝，屋主平時除了自住外，還將違建出租給租客，但近日有租客跳出來指控，女房東常嗆「我老公在法院上班，後台很硬」，還將手銬、制服、名片等掛在門口，讓租客心生畏懼，據了解屋主在南投地檢署擔任法警長，該名法警長表示，是太太與房客有糾紛挾怨報復，也強調沒有仗勢欺人。

該2層樓鐵皮屋就蓋在南投市東山路上，1樓為屋主自住，房屋旁還有一個通往2樓的樓梯，門口還寫著「維護住戶安全，請隨手關門上鎖」，顯示為出租屋，但引人側目的是掛在1樓的2線2星警察制服，還有手銬，以及一張寫著「台灣南投地方檢察署法警長劉○○」的名片。

對此該名法警長表示，房子確實是他的，蓋好5年1樓自住，2樓隔成4間出租給租客，單純是太太與房客有糾紛，純屬房客惡意報復行為，但也坦承房子確實沒有申照成功，因當時購買該建地後，才發現是為在斷層敏感帶上，因此依法沒有辦法蓋RC建築，所以才蓋臨時鐵皮屋。

法警長強調，會將制服、手銬、名片等掛在門口，是因為附近曾有宵小入侵，因此算是一個嚇阻的效果，絕對沒有仗勢欺人，房客欠費2個月沒繳，至今還不搬走，目前正在積極與房客協調，希望能早日與房客達成和解，而因為房客爆料與他的工作連結，他感到相當無奈。

法警長說，他會承受所有查辦結果，若縣府公文要求拆屋，他也只能承受，但盡量還是會想辦法在合法的情況下留下房子，畢竟住了多年已有感情，盡量不要走到拆屋的地步；南投地檢署則表示，待地方主管機關查辦後，在依規定做出適當處置。