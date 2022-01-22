文化局表示，自古虎就有吉祥之意，因此特別舉辦虎年生肖展，讓民眾在虎（福）的圍繞下，共同迎向嶄新的一年。(文化局提供／吳建輝南投傳真)

春節假期倒數，虎年又有「福」年的寓意，南投縣政府文化局即日起在玉山展覽室舉辦「南投縣文化資產學會虎年生肖展」，展出上百件與老虎有關的文物、創作品，文化局表示，自古虎就有吉祥之意，因此特別舉辦虎年生肖展，讓民眾在虎（福）的圍繞下，共同迎向嶄新的一年。

南投縣政府文化局即日起自2月16日止，在玉山展覽室舉辦「南投縣文化資產學會虎年生肖展」，文化局表示，2022年對應的是「虎」年，為迎接虎年到來，與南投縣文化資產學會共同聯展，以虎年生肖或春節意象等虎年主題，展出超過百件作品。

文化局表示，虎的威猛生風形象令人畏懼，但虎有吉祥之表徵，除祈福心理外，還有避邪的作用，像是道教就會舉辦安龍謝虎儀式，在動土落成時，做為護衛擋煞用，能坐鎮保佑民安，而在建築過程中入侵的凶煞，也能被送離，因此虎被當作是趨吉避凶之物。

文化局說，過去老虎的形象被廣泛用在典故、信仰、廟宇、藝術、工藝等，此次展出的作品媒材種類很多，包括木材、竹材、石材、玉石、皮革，甚至水墨畫、油畫、書法等，琳瑯滿目，帶領民眾一窺福虎文化的面貌，歡迎民眾趁著春節假期，到南投感受一下「虎」氣，為新年帶來滿滿福氣。