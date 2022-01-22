警方當場查扣筆記型電腦、手機、筆記本、人頭門號卡及WIFI網路分享器等證物。（警方提供）

詐欺慣犯用VPN當跳板仍遭逮 60多人被騙總財損達百萬元

網路遊戲點數詐欺慣犯陳姓及葉姓男子，在臉書以假帳號詐騙有資金需求，或利用學生想打工賺錢，誘騙交易遊戲點數可賺取2至3成報酬，當被害人用個人月租型門號購買遊戲點數並交給犯嫌後，即遭詐嫌封鎖才驚覺受騙，被害人有60多人，總財損超過百萬元，全案依法將2嫌移送法辦。

警方指出，刑事局發現近來約有百位民眾，在網路上遭以遊戲點數交易詐騙，其中有 60多名被害人因資金需求，詐嫌在臉書表示借貸可分期，但每期需以遊戲點數還款，或利用學生想打工賺錢，誘騙說學生先購買遊戲點數轉給詐嫌後，可賺取2至3成的報酬。

警方表示，當民眾使用個人月租型門號購買遊戲點數並轉給交給詐嫌後，就發現通訊軟體訊息被收回並封鎖，以致被害人無法聯絡對方，亦未收到款項，當驚覺遭詐騙而向警方報案；專案小組循線偵查發現，2020年曾用相同手法詐騙的陳男（29歲）、葉男（31歲）涉有重嫌。

警方調查，陳、葉2嫌曾於2020年02月曾用相同手法詐騙，遭刑事局專案小組緝捕後，同年12月又開始不斷利用臉書假帳號(Xiaokai Ye、葉小楷、LINHAO HAO、BriannaCry Truda、蔡承勛)等，向不特定人詐騙遊戲點數，犯案過程還利用虛擬私人網路(VPN)作為網路跳板，企圖逃避警方查緝。

專案小組鎖定對象後，日前向桃園地方法院聲請搜索票，由檢察官指揮於1月11日到陳男、葉男現住地搜索，當場查扣筆記型電腦、手機、筆記本、人頭門號卡及WIFI網路分享器等證物，全案依詐欺等罪嫌移送法辦。