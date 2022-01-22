新冠肺炎Omicron疫情延燒全台，今（22）日正逢台北電玩展登場，吸引許多年輕人到場，而電玩展現場曝光後，只見人潮多到滿出來，而相關照片曝光後，也引發網友討論，不少人擔心的表示，「這個人潮就是與病毒共存的終極目標對吧！」。

「2022台北國際電玩展」今（22）日開幕，不少參展廠商受疫情影響，因此改以線上方式進行，電腦公會理事長彭双浪表示，今年參展的遊戲廠商，推出超過140款遊戲，其中行動遊戲更成為展覽亮點，吸引不少玩家到場看展。

臉書粉專「4Gamers」分享現場照片，只見民眾人數非常多，現場一度人擠人，幾乎難以保持社交距離，儘管大家都有戴口罩，但仍讓不少網友擔心，紛紛表示「這恐怕會造成防疫破口，看起來非常不妙」、「群聚爆炸」、「這些人是之後要隔離的匡列對象吧」，也有人認為沒這麼恐怖，「打了疫苗當然可以去，又不是2020年。」、「大家口罩戴好就好」。

電腦公會理事長彭双浪對此表示，為了因應疫情，電玩展全面提升防疫等級，並首次採用醫療等級的紫外線消毒自主移動機器人進行全展區的清消，而且每天活動結束後，也會到各個展位進行消毒，讓玩家能夠安心進場，不受疫情干擾，而這種防疫規格會是未來台灣辦實體展的典範。