今年學測英文科出現疫苗、奧林匹克難民隊等時事題，作文題則要考生說明「心目中理想公園的樣貌與特色」。補教老師林俐表示，今年英文科難易度和去年差不多，但作文題目離青少年比較遠，對考生有點難度。

林俐表示，今年第一大題詞彙題共10題，應該可以答得輕鬆愉快，第4題出現跟時事有關的vaccine（疫苗）這個單字，第5題考tag（標記）這個字，考生平常在用臉書等社媒體都會用到，不陌生。

第二大題綜合測驗考舊書店街、飛機窗戶從方形窗改為圓形窗，有點難度；第三大題文意選填考特技人員在電視或電影中的角色，對考生來說簡單；第四大題篇章結構考日本盂蘭盆節，對考生來說是「微苦」；第五大題閱讀測驗考東非馬賽人，因為閱讀量大，不易作答；今年新增的混合題，則考奧林匹克難民，對考生來說「爽脆可口」好作答。

今年中譯英則要考生將「養寵物的人生體驗」及「如何善盡照顧他們的責任」等文句翻成英文，林俐表示，這部分不會用到太難的單字，題目也沒有爭議，因此好作答。

英文作文則要考生從兩張不同的圖片中，描述自己心目中理想公園的特色。林俐說，第一章圖片是有溜滑梯、鞦韆的公園，第二章圖片則是僅有風景的公園。對青少年來說，兒童公園離他們比較遠，因此不容易回答的好。

林俐說，英文作文，如果考生只會寫公園很beautiful（漂亮），那可能得不到好分數，適時用如featured park（特色公園）、inclusive playground（共融遊戲場）等文字，才可突出自己的英文能力。