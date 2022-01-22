朴信惠與崔泰俊婚禮現場。（摘自Dispatch官網）

31歲韓國女星朴信惠與小1歲崔泰俊今（22日）中午在首爾舉行非公開婚禮，近5年的姊弟戀開花結果。韓媒「 Dispatch」更直擊了婚禮現場，穿上黑色西裝的帥氣新郎崔泰俊率先在200位賓客面前念出浪漫誓言，接著把麥克風遞給朴信惠，她一度講到哽咽，場面相當溫馨感人。

婚禮上眾星雲集，不僅邀請到李洪基演唱《繼承者們》主題曲〈話說〉、D.O.（都敬秀）和Crush演唱《鬼怪》OST〈Beautiful〉、李笛自彈自唱〈真是慶幸〉，還有Zico親自朗讀親筆信獻給這對新人，IU、李敏鎬、南宮珉、柳俊烈、李瑞鎮、雪炫、柳演錫、吳漣序、金汎等明星也都到場祝福。

朴信惠有「韓國男神收割機」的稱號，曾和合作《繼承者們》的李敏鎬以及《皮諾丘》的李鍾碩傳出緋聞，但她始終沒認愛，直到2018年被拍到與崔泰俊的約會照，才首度公開戀情，透露2人當時已交往1年多，並在去年11月底開心宣布婚訊及公布懷孕消息。