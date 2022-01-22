從事粗工的吳姓男子，佯稱是中醫師兼大學教授，恐嚇女店員店內有鬼，還有嬰靈壓身，給紅包即可幫消災解厄，女店員驚嚇不已包給2600元的紅包，吳男即以驅走嬰靈為由在騎樓作法，對女店員摸胸抓乳等強制猥褻得逞，台中地院依強制猥褻罪判刑10月；詐欺取財罪判5月，得易科罰金，可上訴。

吳男在2010年2月間在中市猥褻詐欺女店員被判11月，去年7月執行完畢後1個多月又再犯案，他在8月24日下午2時許到中市西區1家店家向女店員搭訕，詐稱自己中醫師兼大學教授，懂命理、宗教及玄學，還恐嚇女店員說：「店內有鬼」，還有嬰靈壓在她身上，只要交給費用附上紅包袋，他拿到廟裡就可幫忙消災解厄。

女店員信以為真，在店前騎樓交給吳男2600元紅包，吳男假意詢問她被嬰靈壓身，「胸部是否不舒服？」、「是否有大小奶？」等毛病都可協助處理，並若有其事的開始「作法」，先以右手數次探觸她的左胸、摸臉後，即大膽抓觸右胸，女店員以左手臂欲阻擋，他改以左手抓住她右肩阻止抗拒，右手續抓、搓揉女店員胸部，強制猥褻得逞。

事後，女店員報警，吳男到案坦承犯行，法官以他利用女店員對民俗宗教等敬畏之心，假借驅嬰靈等名義對女店員猥褻，還以消災解厄為由詐騙現金2600元，且吳男犯猥褻及詐欺案件執行未滿2個月，又故態復萌再度犯案，顯見自制力及對刑法反應力薄弱，以累犯加重其刑，依強制猥褻罪判刑10月；依詐欺取財罪判刑5月，得易科罰金。