新新冠肺炎疫情升溫，確診者趴趴走，彰化縣府今天公布最新確診者足跡，包含芳苑鄉的7-ELEVEN 功湖門市、線西鄉的台灣中油西線站，彰化縣衛生局表示，足跡是台北市政府疫調，確診者曾路過彰化，彰化尚無確診個案，足跡過境處已展開大消毒。

彰化縣衛生局指出，台北市通知該確診者，11日到14日停留高雄，1月14日下午5點46分從高雄騎機車一路往北，經過數個縣市，14日晚上停留彰化芳苑鄉超商和線西鄉的加油站進行加油，1月15日抵達台北，1月21日採PCR確診，預估傳染期從1月11日到21日。

消息傳出後，彰化縣民都一片緊張，害怕彰化也會淪陷了，這個年不好過，彰化衛生局科長王曉琪說，確診者途經彰化縣芳苑鄉超商，個案有停留在便利商店用餐，目前已匡列接觸者3位便利商店人員進行採檢，另外，加油站的足跡點因為是自助式加油站，現場沒有接觸人員，相關的環境清消預計在今天下午完成。

彰化縣衛生局提醒，曾出足跡相關場所的民眾，要留心健康自主管理，不要搭乘大眾運輸，14天內若有出現發燒、上呼吸道、腹、嗅味覺異常等或其他不適症狀，請速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史，通報彰化縣衛生局。