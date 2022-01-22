擔任桃園機場接駁車駕駛的陳姓男子，2018年執勤時突因腦中風成為植物人，家屬認為他曾連續上班33天未休假、一個月加班超過100小時，向陳男雇主「亞通」公司提告求償，台北地院判亞通公司應賠償陳男和子女共1369萬餘元，可上訴。

陳男子女控稱，父親陳男自2010年9月起任職於亞通公司，擔任往返桃園國際機場載運各航空公司員工上下班、旅客接駁服務的交通車駕駛，經常早出晚歸，配合公司加班，每天工時常超過14小時。

陳男2018年9月13日執勤中因出血性腦中風，重度昏迷為植物人，終生需看護，醫院認定陳病發前1個月加班超過100小時，發病前2至4個月加班逾80小時，是因過勞促發腦幹出血性中風，屬於職業災害，勞保局也支付職災給付。

陳男子女指控，亞通公司未處理陳男醫療費、看護費和工資補償，提告請求醫療費、看護費、喪失勞動力損失、精神慰撫金等，要求亞通給付陳3285萬餘元，2名子女各50萬元。

亞通公司辯稱，醫院依家屬提供資料，逕自認定長期工作過重，卻忽視陳患有高血壓、高血脂，也吸菸20年，每天平均吸30支菸，才是引發出血性腦中風的原因，並稱陳加班時沒有達到勞動部發布的長期工作過重標準，認為陳腦中風不是因職業過勞引發。

法院認為，陳病發前曾連續33日、15日、8日、12日工作未排休，發病前一個月加班時數超過100小時，並認定醫院診斷報告沒有瑕疵，不採信亞通公司說法，亞通須負賠償責任。

但法官審酌陳男罹患高血壓、糖尿病、高血脂多年，應負20％責任，判亞通應賠償陳1289萬餘元、子女各40萬元，合計1369萬餘元。