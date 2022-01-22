苗栗家扶中心替家扶學童們開辦食育計畫課程，親自帶著學童採購食物。（苗栗家扶中心提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗家扶中心替家扶學童們開辦食育計畫課程，由營養師親自教導學童採購食物。（苗栗家扶中心提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗家扶中心在協助扶助家庭過程中發現，有半數以上的弱勢扶助家庭每個月餐食費用不到1萬元，5口以上家庭，每位兒童童每餐更未達23元，造成弱勢兒童營養不均衡，家扶中心在保誠人壽的資助下，發起「真材食學」計畫，22日並在全縣4個課輔班實際教導家扶兒童們正確飲食觀念，期望幫助他們長好長高。

根據家扶中心進行《弱勢兒少飲食營養調查》結果顯示，有54.3％弱勢家庭每戶每月餐食花費未達1萬元。尤其人口較多的扶助家庭，餐費更加吃緊，五口以上家庭，更有45％的兒少，平均每人每餐未達23元。對於正面臨青春期的孩子而言，持續的飲食不均，除造成發展上的受限外，也使得孩子罹患慢性疾病的風險增加。

保誠人壽為此自2020年起，資助家扶發起「真材食學」計畫，提供孩子均衡飲食的觀念，聘請專業營養師在課堂上進行專業講述與指導外，並透過親子共同規劃營養餐點、實際至鄰近店家採買的實作課程，使孩子對健康飲食產生興趣。

苗栗家扶中心選在月22日上午，在家扶中心苗栗、竹南、苑裡、卓蘭等四個課輔班，舉辦「食育計畫」活動，共有67戶國小以下學童及家庭親子約150人參加，現場並有32位大專生協助課程的進行。

透過營養師的帶領，讓孩子、家長能夠共同學習營養相關知識，並學習編列均衡飲食的菜單，並直接到賣場選購食材，並需要經過營養師的認可才通過考試，在賣場可以看到家長和小朋友很認真討論要買哪些食材、這個食材有哪些營養等等的畫面，讓課程所學真正落實在生活中。

同時間，22日也是家扶寒假課輔班開課的日子，每年寒暑假，家扶不例外的為這群孩子辦理課輔班，所有的課程都是由家扶服務的大專生所籌畫，這次寒假課輔班的主題除了健康飲食外，還有在地文化的介紹，辦理地點的四個地方都各有其特色，也讓小朋友在短短4天的課程中可以對所生長的環境有更多的認識。