高雄新冠肺炎確診個案18212為20多歲男子，他16日到安平區玄饌宴會館參加朋友喜宴，疫調卻未如實通報，造成破口，台南市衛生局21日急匡列571人，連續兩天在南區松柏育樂中心設PCR採檢站，呼籲當晚賓客與有接觸史者到場採檢，21日採檢168人全陰性，22日上午再採242人，結果傍晚出爐。

台南市衛生局將16日在玄饌宴會館用餐賓客分類，確診個案18212參加的喜宴共席開15桌，與他同桌11人需居家隔離，同一空間的賓客與餐廳員工180人需自主健康管理，另外當晚餐廳內還有兩場在不同空間舉辦的喜宴，賓客共380人需自我健康監測。

台南市衛生局表示，當天參加玄饌餐廳喜宴的賓客有許多外縣市民眾，有的直接在外縣市作採檢。

台南市南區松柏育樂中心的採檢站22日上午最後半天採檢，到場採檢的242人多數為當天的賓客與家人。檢驗結果傍晚出爐。

台南市已連續200多天零確診，21日再出現新冠肺炎確診足跡，網友都擔心南部躲不過這波疫情，不只連帶過年遊玩活動將取消，連假後又將恢復異地辦公、視訊上班、上課的生活。