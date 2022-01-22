因應本土疫情升溫，內政部長徐國勇今宣布「春節期間宗教場所與宗教集會活動防疫措施」，除了要全程配戴口罩、室內禁止飲食，並提醒大家落實實聯制，並將停辦易聚集擁擠人潮且難維持社交距離之宗教集會活動，例如遊行、搶頭香與搶春牛等活動。

徐國勇今天赴中央流行疫情指揮中心公布「春節期間宗教場所及宗教集會防疫措施」，包括人流管控、動線安排、餐飲、住宿及易傳接器具等方面，皆明訂相關措施：

春節期間宗教場所與宗教集會活動防疫措施。（圖／指揮中心提供）

人流管控方面，室内每人至少25平方米，室外每人至少平方米之空間計算，入口處須派員管控進場人數；進場、離場動線分流，場內參拜動線妥善規劃,民眾聚集時進行疏導。民眾點光明燈、捐款、解等排隊人龍,須維持室內1.5公尺、室外1公尺之社交距離(請於地面標示排隊站立點)。

春節期間宗教場所與宗教集會活動防疫措施。（圖／指揮中心提供）

餐飲方面，民眾進入宗教場所後，禁止飲食；供應平安湯圓或其他餐點者,限密封(碗)方式供民眾外帶返家享用，禁止於活動現場分裝。

住宿方面，香客大樓、會館等提供非部人員暫時住宿的場所，除同住家人外，以1人1室為限。禁止提供籤筒、供盤等器具，提供筊杯者，應派專人在民眾使用前後，逐次噴灑酒精消毒，強烈建議民眾自備以上祭祀器具。