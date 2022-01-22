世界球王喬柯維奇(Novak Djokovic)前陣子被澳洲撤銷簽證、驅逐出境，無緣參加澳網，雖然喬柯維奇當下說尊重澳洲政府決定，但在近期透過律師表示將向澳洲政府提告，看來仍嚥不下這口氣，而與他合作多年的教練瓦伊達(Marian Vajda)也打破沉默發聲了！

#NSTworld #NovakDjokovic's long-time coach #MarianVajda said #Australia's deportation of the world number one was "unjust" but said the Serb had not had his "last word in #tennis."https://t.co/51qhO3JOOI — New Straits Times (@NST_Online) January 21, 2022

瓦伊達最近接受媒體採訪談及此事件，他憤怒的說：「這是一個不乾淨也不公正的決定，把他驅逐出境毫無理由，就是政治把戲，喬柯維奇只能默默忍受所有遭遇。」此外他相當心疼子弟兵，認為他因為這件事精神備受打擊，需要很長一段時間恢復。

瓦伊達繼續說：「澳洲的做法將產生嚴重後果，侵犯他的隱私和家庭，他一定受到很多痛苦，很難從腦海中抹去這段記憶，但我相信他會振作起來，重新投入到比賽中，我非常了解他，他是一個堅強、果斷的人。」另外也表示許多球員都相當挺他。

喬柯維奇律師團在20日拋出震撼彈，透露喬柯維奇正與他們協商，準備以「虐待」為由控告澳洲政府，並要求600萬美元(約台幣1.7億)高額賠償，喬柯維奇的律師團表示：「他受到屈辱般的對待，準備提起訴訟。」而據說他會要求高額賠償金，是為填補無法參加澳網的損失。