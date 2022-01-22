市場傳出，Shopify已終止與多家配送中心合作，即不再履約的利空消息，美國時間21日，這家加拿大跨國電商，在美國掛牌的股票收跌近14%，股價不僅創16個月新低，同時，跌幅也創近兩年以來最大。

Insider媒體批露，若此消息一旦屬實，Shopify大概有半數電商訂單都會受到衝擊影響。

美國金融服務公司Baird認為，如果真是這樣，Shopify應該建立自己的配送中心，而不是像現在跟其它業者合作。在現在不斷進步的電商環境中，順利完成訂單，以及按時無誤送達，是很重要的兩件事。Shopify現在遇到事業拐點，就看未來要往哪個方向前進。

兩個月以來，股價已暴跌近五成的Shopify，坦言已停止與配送中心合作，但拒絕透露家數等更多細節，只表示訂單處理不會受到波及。

不過，從18日以來，至少有三位分析師下修Shopify目標價，直接設定在過去半年來最低的價位。看衰Shopify的原因之一是，疫情在未來可望慢慢好轉，屆時消費者又會回歸至實體店面購物，故電商未來不易蓬勃發展。

2021年底，科技類股一度被大幅拋售之際，Shopify同時也被奪去加拿大最大公司的皇冠寶座。若按目前股價計算，Shopify位居當地第三大上市公司，排在兩家銀行之後。

Shopify曾自稱，會幫想在網路上賣東西的客戶，規劃一家獨有的網路店面，還有會協助分析各項資料，以及有辦法將各式各樣的社交軟體，都變成網購的銷售管道。