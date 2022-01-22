亞旭電腦群聚擴大，目前共有70人染疫。（圖／指揮中心提供）

亞旭電腦桃園廠昨深夜爆出新增60人確診，中央流行疫情指揮中心今進一步，宣布昨晚合計新檢出64人。若加上昨午公布的6例，合計有70人染疫。

西堤中壢中山店群聚案近期燒進亞旭電腦桃園廠，1月9日前往用餐的2名移工（案18219、18220）因去西堤用餐沒有實聯制，第一時間未被匡列，直到發病、主管得知後採檢確診。

這2位移工確診後，亞旭電腦桃園廠也接續出現其他確診者，昨深夜新檢出60例員工確診，包含7名本國籍勞工與移工。

陳時中表示，針對經貿園區群聚案，已成立前進指揮所，指派王必勝坐鎮指揮，展開園區的管制和檢驗措施。至於裡面有本土個案，會讓桃園衛生局主責，衛福部也會和勞動部成立採檢單位，尤其企業篩檢。

對於傳出亞旭20日便知有人染疫，但是被要求持續上班，陳時中表示，20日疫情剛傳出，桃園市政府有掌握，若違反相關規定，桃市府會予以裁罰。