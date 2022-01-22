亞旭電腦桃園廠70名本國員工、移工確診，其辦公大樓所在的遠雄自由貿易港區進行萬人大採檢，22日下午陸續有員工返回港區採檢。（賴佑維攝）

亞旭電腦桃園廠70名本國員工、移工確診，其辦公大樓所在的遠雄自由貿易港區進行萬人大採檢，22日下午陸續有員工返回港區採檢。（賴佑維攝）

亞旭電腦桃園廠70名本國員工、移工確診，其辦公大樓所在的遠雄自由貿易港區進行萬人大採檢，22日下午陸續有員工返回港區採檢。1名其他公司員工說，21日傳出有移工確診，公司已經緊急全面快篩，22日又被叫回PCR，覺得「實在很倒楣。」

因亞旭桃園廠太多確診者，為避免疫情擴散，決定全部港區人員採檢，估計破萬人。22日下午員工陸續返回港區，一一PCR檢驗。1名其他公司員工說，亞旭員工使用4、5樓，雖然不同樓層，但共用電梯，自己也很害怕。他也說，自己住在中壢，疫情爆發後，公司已經先要求他在17日快篩，21日得知亞旭確診，又快篩1次，沒想到22日還要返回港區PCR檢驗，「實在很倒楣。」

另外60名確診者，21日由桃園市消防局救護車支援後送，據了解，因確診者太多，此次採取3、4名確診者同車，且每車次跑數趟方式運送。載運確診者的消防員，也返家自主健康管理5天。