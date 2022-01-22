交通部長王國材今宣布，國內台鐵、高鐵自23日起，車廂內全面禁止飲食；公路客運、國內線航空、船舶（固定餐飲區域除外）等，也都不能在運具內飲食。另各交通場站比照3級警戒，全面加強消毒。

本土疫情爆發，22日新增逾80例確診個案，在行政院長蘇貞昌指示下，交通部隨即針對大眾運輸工具做出調整。王國材表示，因應春節假期將屆，23日起禁止民眾「運具內飲食」；因生理需求必須喝水、服藥、哺乳等，應於食用完畢後盡快把口罩戴回去；其他有飲食需求者，在與不特定對象保持社交距離，或有適當阻隔設備情況下，也可以於飲食期間暫時取下口罩。

違反規定者，經場域人員勸導不聽，可依《傳染病防治法》第70條規定，處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

王國材強調，國內雖維持2級警戒，但場站清潔消毒均比照3級頻率，對扶手、按鈕、門把、座椅進行細部消毒管理，也會強力要求場站嚴格執行實聯制。

機場防疫計程車部分，現在改零接觸方式，入境旅客不用接觸筆或紙，把入境申報條碼掃一遍就能產生乘車單，再由機場工作人員引導，搭乘防疫計程車。防疫車輛進入國道服務區上廁所，已劃出獨立動線，不與一般旅客混流。