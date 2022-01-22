台灣大(3045)Disney+自去年11月登台，台灣大指出，Disney+台灣大申辦用戶中，20-39歲的年輕族群就占了53%，為台灣大整體用戶基礎注入新活力，台灣大今日也公布Disney+新春嚴選十大強片名單。

台灣大為Disney+在台獨家合作電信營運商，去年11月推出Disney+資費方案，獲得市場廣大迴響，尤其深獲年輕族群的青睞，其中主打透過電信帳單小額代收、以單月訂購的方式嚐鮮Disney+的用戶，將近80%都是在台灣大官網和台灣大客服的APP上訂購，搭配友善便利的台灣大客服APP與188客服專線，呈現「高度自助」的數位化申辦風格。根據台灣大的大數據洞察，許多申辦方案的用戶，也對3C購物、電影、遊戲、電子書有高度興趣，台灣大也將發揮集團綜效，持續優化myfone購物、遊戲、myBook等新媒體服務，讓用戶能享有全方位的數位生活體驗。

台灣大公布Disney+新春嚴選十大強片名單，包含《永恆族》、《法蘭西特派週報》、《拆彈專家2》、《怒火》、《魔法滿屋》、《冰原歷險記：巴克大冒險》、《梅艷芳》、《雪降花》、《波巴費特之書》以及《火速救援最前線》第五季等。

迎接農曆年即將來臨，台灣大推出「台灣大哥大虎你好看、訂閱Disney+立即折百元」賀新春限時限量專案，即日起到2月6日止，用戶輸入優惠序號、申辦Disney+月訂方案，即享有100元電信帳單優惠。