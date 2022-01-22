本土疫情延燒，有網友今（22日）上午在臉書公開社團「【我是東湖人】(社團版)」po文指出，內湖好市多今因配合政府防疫進行全店環境清潔消毒工作，暫停營業一天。目前仍無法得知是否與確診足跡有關，詳細消息有待中央流行疫情指揮中心或者台北市政府做出最新說明。
原PO表示，「今日想去內湖好市多的東湖好鄰居們，網路訂購是你的好選擇」。該篇貼文曝後，引發網友討論，有網友就留言表示，「假日做清消，感覺是確診者去過」、「是又中了喔？」「難怪汐止好市多，爆炸了」。
本土疫情延燒，有網友今（22日）上午在臉書公開社團「【我是東湖人】(社團版)」po文指出，內湖好市多今因配合政府防疫進行全店環境清潔消毒工作，暫停營業一天。目前仍無法得知是否與確診足跡有關，詳細消息有待中央流行疫情指揮中心或者台北市政府做出最新說明。
原PO表示，「今日想去內湖好市多的東湖好鄰居們，網路訂購是你的好選擇」。該篇貼文曝後，引發網友討論，有網友就留言表示，「假日做清消，感覺是確診者去過」、「是又中了喔？」「難怪汐止好市多，爆炸了」。
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