亞旭群聚案已累計70人確診，市長鄭文燦表示，初步研判感染地點為宿舍及餐廳。（陳夢茹攝）

桃園今新增66例個案，其中64例為遠雄自貿港區亞旭電子廠群聚事件，市長鄭文燦表示，初步研判為是在宿舍、餐廳染疫，不過為慎重起見，遠雄自貿港區將全面採檢，由於亞旭位於加值區中，其餘33家加值區內的廠商，今天全部預防性停工1天配合採檢。

鄭文燦說，昨天採檢1005人，其中有63名移工確診、7名本國籍員工確診，14位在醫院治療、56人送至集中檢疫所，亞旭移工的工作區域位於加值區內，分為A、B棟建物，作業工廠在B棟3、4樓，A棟10樓為作業倉庫。宿舍部分有8個點位，其中1個在港區內，以大房間形式住了209人，1個房間約有14至20多人共同居住，採1床1人的模式，港區外有7個宿舍總共有117人，全部都要匡列採檢。

「初步研判是宿舍、餐廳染疫！」鄭文燦指出，作業區本國籍確診人只有7人，所以認為宿舍、餐廳最有可能染疫，不過慎重起見，除亞旭停工外，同為加值區內的33家廠商全部預防性停工1天全面採檢，前進指揮所已進駐設置採檢站，待加值區所有廠商採檢完，其餘廠商也要採檢。

鄭文燦表示，初步調查移工足跡多在蘆竹南崁、大園果嶺地區，除了原有的8個社區採檢站外，今加開2處社區採檢站，分別為蘆竹採檢站（蘆竹東溪路停車場）、三和天幕籃球場（桃園市大園區三和路5號），加開時間為22日下午2點5點，最後報到時間4點半；23日早上9點至中午12點，最後報到時間11點半。