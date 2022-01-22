"Where is my Mum?" 💔

Prisoner Rafat al-Qarawi from Ain Qiniya, west of Ramallah, was free after 15 years in #Israel prisons. He immediately searched for his "mother" and embraced his child, Amer, who came to the world through smuggled sperm‼️. #ApartheidIsrael #BDS #Palestine pic.twitter.com/ZwZOl7K32X — Hasan Shabbir (@professor_hasan) March 12, 2021

據《每日星報》報導，巴勒斯坦1名囚犯因觸犯恐怖主義罪，遭判15年有期徒刑；然而，儘管長期關在牢中，他在獄外的老婆卻能接連產下4胎。對此，他表示自己用零食偷渡精液出獄讓妻子懷孕，絕對不是自己戴綠帽。然而，醫學界對他的說法很懷疑。

這名叫做拉法特‧卡拉維的男子表示，「我是偷透過餐廳偷渡精子出獄。巴勒斯坦監獄允許犯人給家人1個袋子，裡面裝5種物品。這就像去超市一樣，你想像袋子裡面裝禮物、糖果、餅乾、果汁、蜂蜜等任何你想要的東西」。

他說道，「我會在他們叫到我名子的幾秒鐘前，把精液射進零食袋，在包裹起來，有精液的作上標記，然後再用繩子綁起來」。

Prisoner Rafat Al-Qarawi took a photo w extended arms so his family could photoshop his newborn son into his arms pic.twitter.com/dq2NKKQ7ta — 🗝 48Refugee 🥄 (@48Refugee) November 19, 2013

他在另一次訪問中補充，射出的精液通常裝入餅乾袋或洋芋片袋子中，並透過「專業方式」重新密封，確保獄警與以色列警察無法辨別零食是否已經打開。「當你走出去會客時，袋子就在你旁邊，沒有人碰過它。來收樣品的是你母親或妻子」。

當然，每個人的袋子上都寫著自己的名字。隨著家人拿到並離開監獄，馬上跑到醫院進行人工受孕。據當地媒體報導，不只拉法特‧卡拉維使用這種方法，在當地約有101名孩童因此而誕生。

不過，精子在離開人體後的存活時間並不長，加上這些零食袋子反覆的填充、打開，這一系列的過程更是難以存活，讓醫界懷疑此說的真實性。