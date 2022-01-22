鄭有諒將軍運筆遒勁有力，嚴謹布局中也有瀟灑情韻。（金門縣林務所提供）

鄭有諒將軍運筆遒勁有力，嚴謹布局中也有瀟灑情韻。（金門縣林務所提供）

鄭有諒將軍寫下戰地春聯，內容涵蓋軍事和精神標語。（金門縣林務所提供）

曾任金門太武山下苗圃連連長的「將軍書法家」鄭有諒今天重返營區內的金門植物園中山室，在孫女黃莘甯的大提琴悠揚樂聲伴奏下，揮毫寫下「虎膽英雄驅虜寇，金戈鐵馬保山河」豪氣干雲，氣勢磅礡的戰地春聯，十分振奮人心。

縣林務所長鐘立偉說明，金門植物園前身為苗圃連，在軍方及縣府的協助下，不但保留軍事建物，也利用自然環境特色資源，打造通過環境教育場所認證的場域空間。在虎年春節將屆之際，特邀請老連長鄭有諒回來寫春聯，期待為花花草草，綠意盎然的植物園區增添文藝氣息。

鄭有諒將軍表示，金門植物園所在也是炮兵營區，早期中山室是駐軍重要的活動場所，做為每周四「莒光日」活動及軍法課程教學地方外，也是部隊三餐用餐的場所，往事如在眼前，讓他難忘昔日枕戈待旦、患難與共的袍澤深情。

鄭有諒將軍運筆遒勁有力，嚴謹布局中也有瀟灑情韻，他一口氣寫下數十副戰地春聯，內容涵蓋軍事和精神標語，充分展現「生活不怕苦、工作不怕難、戰鬥不怕死」的金門精神，讓圍觀者隨其揮毫也意氣飛揚起來。

縣林務所規畫，即日起至2月4日(農曆初四)止，在中山室內展出戰地春聯。另農曆初一至初三(2月1日2月3日)新春農業展，也推出竹編大羽球（林務所森林公園）、長達7公尺的大墨鏡（榕園）等打卡點，與鄉親共度春節假期。