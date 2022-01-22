中市大墩文化中心推出「孫少英談美－水彩畫美感經驗大展」，展場並陳列孫少英歷年畫集。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

國寶級水彩大師孫少英今天起在中市大墩文化中心展出「孫少英談美－水彩畫美感經驗大展」，高齡92歲的孫少英在開幕儀式中表示，美學的效果首重構圖之美，此展覽中就展出3張《埔里入口愛蘭橋》作品，針對同一景色以不同構圖展現視覺效果的差異。

孫少英自1991年退休歸隱，走遍台灣山水，並且用水彩寫生留下藝術足跡，即使滿頭銀髮，創作力依舊蓬勃，成為台灣寫生藝術的重要推手。自2014年開始，在台中開啟「手繪台中舊城藝術地圖」的寫生活動，帶領中生代畫家和新生代學生，時常現身在台中舊城等各場域現場寫生創作，帶領城市寫生風潮。

「孫少英談美－水彩畫美感經驗大展」展出孫少英近3年的30見水彩創作，首創以水彩畫「談美」，透過構圖美、渲染美、留白美等生活創作，帶領民眾體驗藝術家從生活中俯拾可得的美學品味。

台中市文化局副局長曾能汀在開幕式致詞表示，孫少英創作能量豐沛，特別是作品構圖運用獨到的留白，留下一幅幅永恆的剎那，展現出對這片土地的熱愛，邀請民眾到大墩文化中心近距離觀賞大師新作。

孫少英說，美學的效果首重構圖之美，他這次於大墩文化中心展覽，就以3幅《埔里入口愛蘭橋》作品，表現不同構圖描繪同一景色，在視覺效果上產生的差異。

台中市文化局指出，展品中呈現氣勢之美，以廟會中常見的《報馬仔》表現媽祖出巡時，前導報馬仔的氣勢；而全開水彩作品《貓囒山茶園俯瞰》和《雪國之鶴》，則是探討留白之美代表作；兼具氣勢之美與留白之美的《玉山主峰》畫作，可以看見簡潔明快的構圖留出靄靄白雪，用俐落有力的筆觸畫出冬季主峰。

「孫少英談美－水彩畫美感經驗大展」展出至2月9日止，展場並陳列孫少英歷年畫集，包括早期鉛筆素描到水彩的工具書、台灣系列寫生遊記等絕版著作回顧和2021年度新著《水彩畫美感經驗》。