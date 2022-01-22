黃明志目前正在馬來西亞宣傳新電影。（亞洲通文創提供）

黃明志自導自演的《辣死你媽2.0》票房破億，締造許多輝煌成績，前傳《辣死你媽傳人》召集原班人馬加上新卡司，21日在馬來西亞吉隆坡進行電影首映禮。黃明志暌違2年回到自己的家鄉大馬宣傳電影，他有感於前陣子大馬遭逢百年水患，盼藉由這次宣傳機會前往各城市時做慈善回饋。

《辣死你媽傳人》的劇本以「前傳」的方式當成《辣死你媽2.0》續集，靈感來自於對歷史的感悟，黃明志說：「以前上課時讀了很多歷史故事，出社會後觀看紀錄片，發現很多歷史其實有著不同的版本或些微不同的細節。」讓他覺得「歷史書」也是一種創作，突然奇想希望創作屬於自己版本的歷史，於是將大家熟知的歷史人物的個性、背景、事蹟做了改變，他笑說：「你們怎麼知道我的版本不正確？可能我這個版本才是最貼近事實的。」

該片演員來自不同的種族背景，除了前作原班人馬外，這次的新角色還請來各族的天王天后同台飆戲，包括龔柯允、黃詩棋、Dato AC Mizal 、Wak Doyok、Saiful Apek等人，黃明志直言和他最有默契的就是家鄉老友，雖不是專業演員，但多年默契讓他們知道黃明志要什麼：「而且最重要的是如果對方做不好，可以毫不客氣地大小聲指點，因為相熟不怕尷尬，只要拍攝後請他們喝一杯就沒事了。」

劇情描述穿越古代回到馬六甲王朝，其中有許多大場面的劇情，黃明志認為拍攝時最大挑戰是眾多人員的控場，已6年沒拍電影的他坦言對自己有些沒自信，拍攝前大改了3次劇本，希望最終版本不會讓大家失望。至於票房，黃明志坦言本想打破自己當初創下的票房紀錄，但因疫情影響，大馬目前仍有超過五成的電影院關閉，加上觀眾座位管制，因此他不敢抱太大期望，希望能拿回製作成本就好，至少對電影投資人有交代。