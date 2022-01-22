大陸澎湃新聞22日報導，大陸國家統計局近日發布2021年中國經濟資料。初步核算，全年國內生產總值114兆3670億元（人民幣，下同），按不變價格計算，比上年增長8.1％，兩年平均增長5.1％。同時，省級經濟資料也陸續公布。其中，兩大龍頭省分廣東和江蘇，都公布成績單：廣東2021年GDP為12兆4369.67億元，同比增長8.0％，兩年平均增長5.1％；江蘇2021年GDP則為11兆6364.2億元，比上年增長8.6％，兩年平均增長6.1％。

作為目前唯二的GDP超十兆大省，廣東和江蘇在2021年又實現了新的突破。廣東GDP邁上12兆的台階；江蘇則突破11兆，其高達1兆3645.2億元的GDP年度增量，反超廣東，不出意外將排在大陸全國第一位。

按目前體量，廣東和江蘇都「富可敵國」。廣東逾12兆的GDP規模，超越全世界90％以上國家，體量與加拿大、俄羅斯、韓國旗鼓相當。

廣東經濟強大，不僅體現在GDP總量。還有多個第一，人口總量、一般公共預算收入、進出口總額、A股上市公司數量等等。同時囊括廣深兩大一線城市，及佛山和東莞兩個GDP兆元俱樂部城市。

隨著資訊技術、新能源、生物醫藥等中高端產業矩陣的成型，廣東產業轉型升級的效果逐漸顯現，到2021年，相對於江蘇的GDP領先幅度，再次擴大到接近兆規模。

2021年，江蘇力壓廣東，拿下GDP增量第一頭銜，實際增速8.6％也高於廣東8.0％不少，說明粵蘇之爭還沒勝負已分。

廣東所在的粵港澳大灣區，江蘇所在的長三角城市群，是大陸全國兩大頂級城市群，廣東和江蘇快速發展的祕密。時至今日，粵港澳大灣區成為比肩紐約、三藩市、東京等世界級灣區，資本、技術及人才在城市群內突破制度的障礙自由流動，城市各司其職，產業分工合理，無疑是不可忽視因素。

江蘇的發展同樣如此。超級地級市蘇州是上海「後花園」，產業轉移第一陣地；被調侃是安徽省會「徽京」的南京，對安徽的輻射作用，也讓江蘇擁有更廣闊腹地。沒有長三角這一幫幫手，不管江蘇，還南京、蘇州，都不可能達到現在的發展水準。

隨著東莞在2021年晉級GDP兆俱樂部，廣東和江蘇目前都擁有4個兆城市。其中江蘇為南京、蘇州、無錫和南通。

至於江蘇，雖然擁有四個兆城市，但龍頭城市在大陸仍缺少足夠話語權——南京GDP體量只能勉強躋身前10，蘇州又受制於地級市身分，戰略地位有待提升。此外，從產業構成、頂級公司數量等維度看，江蘇產業層次相較廣東，還有不少提升餘地。