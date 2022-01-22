桃園疫情炸開今新增66例個案，其中64例為遠雄自貿港區亞旭電子廠群聚事件，另居服員家庭7人原已有6人確診，奶奶居隔期滿也採檢確診列為案18349；還有1名20多歲女性採檢確診，列為案18348，感染源仍在調查中。桃園市長鄭文燦表示，全市居隔人數已達721人，現有31家防疫旅館，其中有3家願意轉型為加強版防疫旅館。

鄭文燦指出，近期入境返國的民眾眾多，因春節目前31家防疫旅館都已滿載，北部集中檢疫所多半支援入境民眾，因此這次約有27個各縣市集中檢疫所協助支援機場群聚感染事件，有將近1900多人在各地集中檢疫所。

鄭文燦提及，他也特別要求教育局啟動關懷專案，跟集中檢疫所或居家隔離中的師生保持聯繫、給予關心。另外，未來指揮中心未來預計將輕、重症分流，讓輕症患者住在防疫旅館中，由於初一後民眾會陸續離開防疫旅館，目前有3家願意轉型為加強型防疫旅館，分別有120個房間、150個房間及230幾個房間左右，這3家要做備用加強版防疫旅館，未來將收輕症患者，春節後陸續上線。