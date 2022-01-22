下周國際新聞事件

01/24 周一 澳洲1月Markit綜合PMI

日本1月Jibun銀行綜合PMI初值

歐元區1月Markit綜合PMI初值

英國1月Markit/CIPS綜合PMI初值

美國1月Markit綜合PMI初值

01/25 周二 南韓第四季GDP

澳洲第四季通膨

德國1月Ifo商業環境

美國標普/凱斯席勒房價

美國1月黎奇蒙Fed製造業指數

業績報告：嬌生、德儀、愛立信、羅技、三星SDI

01/26 周三 南韓1月消費者信心

API原油庫存

美國MBA抵押貸款

美國12月商品貿易平衡

加拿大央行利率決議

EIA原油/分餾油/庫欣原油/加熱油報告

業績報告：微軟、特斯拉、英特爾、賽靈思、樂金化學

01/27 周四 Fed利率決議

紐西蘭第四季通膨

美國第四季GDP

美國申請失業救濟人數

美國12月已售待交屋銷售

業績報告：蘋果、思愛普、波音、意法、三星電子

01/28 周五 坎薩斯Fed綜合指數

南韓12月工業生產

東京1月(核心)CPI

越南1月通膨

歐元區1月經濟信心

美國1月密西根消費者通膨預期

業績報告：福特、SK海力士

雜誌精選》經濟成長有變數 三產業持續看好
外資大賣400億 台股周線大跌504點
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