下周國際新聞事件
01/24 周一 澳洲1月Markit綜合PMI
日本1月Jibun銀行綜合PMI初值
歐元區1月Markit綜合PMI初值
英國1月Markit/CIPS綜合PMI初值
美國1月Markit綜合PMI初值
01/25 周二 南韓第四季GDP
澳洲第四季通膨
德國1月Ifo商業環境
美國標普/凱斯席勒房價
美國1月黎奇蒙Fed製造業指數
業績報告：嬌生、德儀、愛立信、羅技、三星SDI
01/26 周三 南韓1月消費者信心
API原油庫存
美國MBA抵押貸款
美國12月商品貿易平衡
加拿大央行利率決議
EIA原油/分餾油/庫欣原油/加熱油報告
業績報告：微軟、特斯拉、英特爾、賽靈思、樂金化學
01/27 周四 Fed利率決議
紐西蘭第四季通膨
美國第四季GDP
美國申請失業救濟人數
美國12月已售待交屋銷售
業績報告：蘋果、思愛普、波音、意法、三星電子
01/28 周五 坎薩斯Fed綜合指數
南韓12月工業生產
東京1月(核心)CPI
越南1月通膨
歐元區1月經濟信心
美國1月密西根消費者通膨預期
業績報告：福特、SK海力士
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