全聯董事長林敏雄22日指出，全聯去年1590億元超標創新高，今年含大潤發在內挑戰1900億高標；林敏雄是在出席全聯台東新指標店開幕後表示，目前全聯家數已達1080店，今年規劃展店數約40-50家，加上併購大潤發案若獲公平會通過可挹注22家、250億元營收，有望挑戰全年1900億元。

林敏雄說，做全聯讓他「很有成就感」，除了全聯做得好，疫情干擾仍有成長，他分析，疫情干擾下，超市仍持續成長，好市多也應該有成長，但大型量販像是家樂福與大潤發則因餐飲區因疫情干擾閉店而有所影響，超商也因疫情衝擊觀光店點，相對影響較大。

林敏雄表示，作為少數成長的零售業，今年可望還有大潤發加入，林敏雄說，併購大潤發後，會以雙品牌現有模式經營，他說也不懂怎麼經營量販店，但是全聯有好的概念就可以提供給大潤發，像是生鮮包括牛肉、豬肉、鮭魚等，皆可挹注大潤發，這樣才會進步。

而對於台灣家樂福出售案，林敏雄透露，負責家樂福出售的摩根士丹利確實有來找過，當時大潤發還沒有決標，但買下大潤發之後，摩根就比較不理，他說「我買的話，公平會是一定不會過，如果是統一買下，也許會通過」。