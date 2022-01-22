台灣諺語：「大拼厝，才會大富貴。」指的是年底的大掃除，除舊布新迎新年。因此「除殘」就是「除塵」，把舊的一年中積累的「晦氣」清掃出門，準備迎接新年新氣象，新的好運道。在「飛星派風水學」中則稱之為「接天心」，這個用詞原來是出現在「元運」的交替上，不過年與年之間的交替也適用，亦即將舊有的負能清除，迎接新的正能量進入屋宅。陶文提醒2022年前大掃除學問大步驟依序「除殘」→「送神」→「清魨」掃對就旺翻！

步驟1、除殘（接天心開運法）

既然是「大掃除」，也是要將「晦氣」清除，那麼「除殘」的日子就有好好選擇的必要。在農民曆上可以看到每個日子都有一個「十二建除神」，其中的「除日」和「破日」對於清除「晦氣」特別有效果，想要轉運、逆轉勝的人更適合在這一天拜拜轉運。溫馨提醒的是，大掃除就像開工，只要日子對了開始進行，就可以在往後的日子裡逐步完成，重點在於啟動的日子。

★絕佳「除殘」日期分別如下：

1.陽曆1月13日星期四（臘月十一日）「除日」

「歲德星」照拂是除晦效應超強的「除日」，吉利的時間是「午時」，早上11點15分至12點45分，方位從「正北方」開始。還有「申時」，下午15點15分至16點45分，方位從「東北方」開始。

2.陽曆1月18日星期二（臘月十六日）「月破日」

最好「破除」晦氣的日子，除舊的效果更加理想，而布新的能量也會更強大。時間以「午時」為佳（早上11點15分至12點45分）。方位從「正北方」開始。

3.陽曆1月22日星期六（臘月廿日）「開日」

這一天雖然不是「破日」與「除日」，卻是具有開創好磁場的「開日」，由於日辰中的家庭運勢奇佳，因此這一天的大掃除對於家人的健康有莫大的助益。時間以「巳時」（早上9點15分至10點45分），方位從「正西方」開始。

4.陽曆1月25日星期二（臘月廿三日）「除日」

大利除晦，時間以「申時」（下午15點15分至16點45分），方位從「正西方」開始。

5.陽曆1月30日星期日（臘月廿八日）「月破日」

破除晦氣，迎接旺氣。時間以「辰時」（早上7點15分至8點45分），方位從「西北方」開始。

步驟２、送神

★吉利時辰：陽曆1月26日星期三（臘月廿四日）送神的吉利日辰，0點18分執行最佳。

★送神儀式要準備：鮮花、發糕、糖果，拜拜金紙、天馬金、甲馬。

★謝太歲吉利時間：陽曆1月26日星期三（臘月廿四日）午時（11點至13點）。

早期的「送神」，指的是送「灶神」。「與其媚於奧，寧媚於灶」出自論語，可見「灶神」在古時候就深受人們的敬重，不過「孔子」還是認為「老天」才是最值得尊重。而在臘月廿四日將「灶神」送上天述職，自然會是最大的尊重。時代變遷，現在的「送神」成為送家中所祭祀的神明，亦即「送百神上天」。

「送神早，接神晚」因此送神日通常會在臘月廿四日的清晨，甚至於「早子時」。因為送了神，才方便百無禁忌執行清掃事務。「送神」儀式需要準備鮮花、發糕（蛋糕）、糖果（麥芽糖最好），拜拜金紙可請教金紙店老闆，不過請務必另外添購「天馬金」和「甲馬」，備妥交通工具以便「送佛送上天」。

溫馨提醒的是，這一天的「午時」請前往當初安太歲的廟宇「謝太歲」，感謝「太歲星」一年來的照顧，並且在廟宇進行「送太歲」的儀式。

步驟３、清魨

★吉利時辰：陽曆1月29日星期六（臘月廿七日）辰時（早上7點至9點）、午時（早上11點至12點）和亥時（晚上9點至11點）為佳。

★壓寶招好運：在傳統上是壓「五寶」，現代則在香爐底下放十二枚硬幣（幣值依香爐大小而定），一正一反排列，代表四季進財，月月平安，八方迎貴，招財納福，因此稱之為「壓寶」。

送神之後才可以清魨。將神龕上神明與祖先的香爐請下，佛龕清掃一番，再將香爐內的香灰用磁湯匙掏出，千萬不可將香爐倒扣，「倒爐」代表的就是「傾家蕩產」。篩掉香腳殘渣，留下三分之一舊的香灰，篩過後再加上新的香灰。溫馨提醒，過程中香火不能熄滅，因此建議最好使用環香。溫馨提醒，祖先香爐內不宜壓寶，更不可擺放任何物件。