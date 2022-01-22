24歲香港女星劉穎鏇是2016年港姐小姐比賽亞軍，最近她在電視劇《青春不要臉》中完美重現影后張曼玉39年前參加港姐比賽獲獎一刻，只見劉穎鏇同樣高衩桃紅、紫、藍、黑相間泳衣上身，露出青澀微笑，有張曼玉當年的神韻，但劉穎鏇34D的胸圍太過傲人，將圖案都撐大，引來網友笑說：「身材比張曼玉好」。

劉穎鏇先前參加香港小姐選拔，被封為「陽光波神」引起矚目，她身材好，擁有凹凸有致的S型性感曲線及一雙大長腿，立體的五官和開朗的笑容為她吸引不少粉絲，當年她不僅是港姐亞軍，還是「最上鏡小姐」和「現場最受歡迎佳麗獎」得主。

張曼玉39年前參加港姐選拔。（圖／翻攝自 bilibili）

但人紅是非多，2018年劉穎鏇傳出被偷拍到和「大鼻港男」胡㻗深夜在車上約會，期間劉穎鏇一度消失，下車後被發現嘴唇上的口紅掉色，引發無限遐想，讓劉穎鏇相當難過，受訪時澄清表示：「我從美國到香港來工作，作為一個想好好努力的新人，真的不想大家誤會我」，解釋自己是被閃光燈嚇到了，才躲起來，胡㻗也說自己因此被公司教訓一頓，打擊很大，緋聞不了了之。

最近劉穎鏇人回美國探親拍畢業照，所參與演出的《青春不要臉》及《鐵拳英雄》都引發不小迴響，其中在《青春不要臉》中她飾演的「姜之雁」一角參加1983年港姐比賽，劇中神還原了張曼玉當年參加比賽得獎狀況，劉穎鏇也在IG曬出劇照，說：「可以着（穿）上一套好似當年張曼玉選港姐泳裝環節嘅（的）泳衣，是我的榮幸」，粉絲回應：「今日的你更勝一籌」、「你好有觀眾緣，要多努力，做好演員角色」、「（比張曼玉）更性感甜美」、「你的身材靚好多」、「好像周海媚」。