台中市長盧秀燕等出席台中豐原中正公園景觀改善工程啟用典禮。（王文吉攝）

豐原中正公園景觀改善工程打造獨特的繭型滑梯。（王文吉攝）

豐原中正公園景觀改善工程將澄泥池打造為青少年攀爬區。（王文吉攝）

豐原中正公園景觀改善工程新設鳥巢式、一般型、尿布型等多種形式的鞦韆。（台中市建設局提供／王文吉台中傳真）

台中豐原中正公園啟用超過40年，市府斥資2000萬元，以糕餅文化及蝴蝶生態為意象，打造獨特的繭型溜滑梯與休憩設施，22日完工啟用。市長盧秀燕出席啟用典禮時指出，豐原區中正公園為台中市最具指標性的大公園，此次完工提供當地民眾更佳的休閒運動場域。

豐原區中正公園22日景觀改善工程完工典禮，包含盧秀燕、建設局長陳大田、消防局長曾進財、新建工程處長陳聰仁、立委江啟臣、市議員張瀞分、陳清龍、陳本添、王朝坤出席，豐原區長洪峰明及多位里長也共襄盛舉。

盧秀燕表示，豐原區中正公園從1975年啟用至今，是日治時期水源地，更是陪伴許多豐原人從小到大的回憶。921大地震後，公園內水源設施閒置、步道老舊破損，2年前當地多位民代建議市府提出預算進行整修，因此市府去年編列2千萬元預算，感謝市議會支持通過預算。

盧秀燕提到，此次改善有四大特點，包括環狀無障礙步道系統，新設繭型滑梯與更新澄泥池為青少年攀爬區等，整修公園漆藝館前既有停車場步道空間及舖面，調整微地形改善淹水情形，並設置中正公園10景導覽解說牌。

盧秀燕說，最重要的是，這是當地民眾休閒運動的場域，外縣市民眾也會來玩，公園綠地整修後煥然一新，很高興完工。此外，豐原是首善之區，因此市府要大建設，包含國民暨兒童運動中心、豐原轉運中心等也都在陸續推動，提供當地民眾更好的生活。

陳大田說明，豐原區中正公園景觀改善工程面積約7000平方公尺，工程經費約2000萬元，市府採納在地民眾意見，以景觀設計手法將既有設施及環境重新塑造，賦予公園具有無障礙、親子同樂與歷史教育意義的共融環境，讓市民擁有「自然、多元、包容」空間。

豐原中正公園新設鳥巢式、一般型、尿布型等多種形式的鞦韆，周邊搭配糕餅意象的座椅，同時優化舊有水源設施，將澄泥池轉為攀爬區，提供13歲以上青少年自我挑戰。透過最小的地形改變創造多元、有趣公園與遊戲場，建構友善、共融、安全、教育環境。