PTT網友發文。（圖／翻攝自PTT論壇）

中央流行疫情指揮中心今日（22）新增130例確診病例，分別是82例本土個案及48例境外移入，其中本土個案創下今年新高，引爆全民驚恐。網友在PTT論壇詢問「還要多久會出現校正回歸？」指台灣在去年疫情高峰時，獨創「校正回歸」名詞，眼看如今本土個案已將突破三位數大關，不知這名詞何時會再現？有人則回應「記者會一天改兩場就收斂了」，被認為是酸度爆表的「神回」。

今日新增82例本土個案，為12例男性、70例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲。指揮官陳時中說，今增82例本土個案，主要來源有兩個，一個是高雄港區從第一天的幾個案例延伸，另一個是經貿園區的亞旭電腦桃園廠，昨晚檢出63人確診，1人是離職員工，合計64人。台北也有一個案例，新北也有一個案例。

本土個案一口氣暴增至82例，在網路引發熱烈討論。網友在PTT論壇發表文章《【問卦】還要多久會出現校正回歸？》內文指出，去年台灣獨創「校正回歸」名詞，因為諸多原因所以導致確診數要往回加，事後有再去看才會發現原來當初確診數是更高的；眼下確診數已來到82例，再差一點點就會跨過三位數這個心理關卡，主事者曾對外表示「疫情收斂」，若數字壓不住就又是校正回歸的好時機了，至於指揮中心何時會再放出「校正回歸大絕」，他個人則猜大概是過年開工後。

消息一出討論熱烈，網友紛紛回應：「記者會一天改兩場就收斂了啊，不過要每個小時一場」、「一天改兩場真是神回，有夠酸」、「一場變多場就解套了，笑死」、「不要太不滿」、「時空背景不同啦」、「相信黨，相信政府」、「有政府會做事」、「duck不必」、「粗暴的言論duck不必」、「讓子彈飛一會兒」。