台灣康寧顯示玻璃公司2017年起以長期認養的方式，每年挹注20萬元經費給善化國小棒球隊。（張毓翎攝）

台灣康寧顯示玻璃公司2017年起以長期認養的方式，每年挹注20萬元經費給善化國小棒球隊。（張毓翎攝）

成立47年的台南市善化區善化國小棒球隊，近年球隊因經營面臨挑戰，極需外界資源協助，在南科設廠的台灣康寧顯示玻璃公司得知此事後，2017年起以長期認養的方式，每年挹注20萬元經費，延續過去5年的善舉，今年再續至少5年的長期認養，鼓勵學生們重燃棒球魂。

善化國小學務主任簡世忠表示，台灣康寧過去一直與善化國小有著密切的互動，暑假期間來學校為孩子們舉辦成長營，5年前，球隊在經營與球員召募上面臨挑戰，台灣康寧得知後表示願意協助，後來與學校討論，決定以長期認養方式，改善目前球隊管理、球員訓練及召募的困境。

善化國小1975年成立棒球隊，曾2次代表國家獲得世界少棒錦標賽冠軍，曾經培養出陳金鋒、林智勝、林泓育等知名棒球選手。簡世忠說，近5年來，球隊招生逐漸有起色，目前球隊上共有20名小將，年紀最小僅小二，還有2位女性小將，而以往許多女小將，畢業後投入女壘，發展都很好。

善化國小校長黃莉雯提到，感謝企業在學校棒球隊面臨困境之際伸出援手，挹注寶貴資源，讓球員居住環境獲得改善，學校得以有額外經費，聘請外面的鐘點教練加強選手訓練，並透過優良選手的獎勵制度，期待能吸引更多對棒球有興趣的學生加入球隊。

台灣康寧與善化國小22日舉辦認養儀式，南科管理局副局長鄭秀榮、市議員林志展、陳碧玉、李偉智、市府教育局副局長吳國珉及善化區長方澤心均出席，鄭秀榮表示，樂見企業回饋地方，今年南科也會增加地方補助款至5000萬元，其中581萬元將用來補助周邊3公里學校，做課程的改善及設備的充實。